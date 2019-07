Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste vozniki na mejnem prehodu Gruškovje za izstop iz države čakajo več kot dve uri, na Jelšanah in na mejnem prehodu Sečovlje od eno do dve uri, na mejnih prehodih Starod in Dragonja pa do eno uro. Okoli pol ure čakajo na mejnih prehodih Sečovlje, Zgornji Leskovec in Dobovec. Na mejnem prehodu Dragonja okoli eno uro vozniki čakajo tudi za vstop v Slovenijo.

Gost promet z zastoji je tako tudi na cestah pred omenjenimi mejnimi prehodi, med drugim od Ilirske Bistrice do Jelšan.