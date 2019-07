Pisma so bila v osmih luknjah, vsaka pa je bila približno meter globoka. Nekatera so bila zakopana več tednov, so sporočile nizozemske oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnica pošte Sandd Margot van de Coterlet je dejala, da je šlo večinoma za račune, revije in reklame. Podjetje ni razkrilo identitete poštarja, a je predstavnica dodala, da je šlo za nekoga, ki ni spoštoval njihovih delovnih standardov, in da bodo izvedli potrebne ukrepe. Ob tem je izrazila obžalovanje, ker se je to zgodilo. »Naš cilj je, da pošto dostavimo pravočasno. To se očitno ni zgodilo«, je zaključila.