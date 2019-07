Na koprskem višjem sodišču je 3. junija potekala pritožbena seja za dvanajsterico, ki naj bi za oderuške obresti posojala denar, nato pa stranke izsiljevala in jim grozila. Zagovorniki dvanajsterice so vztrajali, da so obtoženi iz slovenske Istre nedolžni. Tožilka Natali Volčič Ivanič pa je višjim sodnikom predlagala, naj sodbo novogoriškega okrožnega sodišča razveljavijo in vrnejo v ponovno sojenje.

Po poročanju Primorskih novic je senat koprskih višjih sodnikov sodbo kot napovedano izdal pred sodnimi počitnicami in jo obrazložil na 40 straneh. V njej so deloma ugodili pritožbam okrožne državne tožilke in zagovornikov obtoženih. Sodbo novogoriškega sodišča so razveljavili v delu, s katerim je bil Radenko Vasić spoznan za krivega kaznivega dejanja goljufije, Polka Bošković, Radenka Vasić, Zoran Vardič in Darij Zornada pa pomoči h kaznivemu dejanju goljufije.

Ocenili so, da zaključki sodišča o goljufiji na škodo Rifeta Keserovića niso prepričljivi, dejansko stanje je bilo v tem obsegu zmotno ugotovljeno. Glede goljufije na škodo Ramadana Tajroskega pa je sodišče dejansko stanje nepopolno ugotovilo, saj zaradi nepravilnega stališča o nedopustnosti spremembe obtožbe te ni obravnavalo v celoti. V tem delu so zato višji sodniki zadevo vrnili sodišču prve stopnje v novo sojenje, poročajo Primorske novice.

Prvostopenjsko sodišče je pred skoraj dvema letoma Vasića obsodilo na dve leti zapora. Radenka Vasić je bila obsojena na deset mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, Zoran Vardić na eno leto in tri mesece pogojne zaporne kazni s tremi leti preizkusne dobe, Darij Zornada na enotno kazen 11 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let in Keram Idrizoski na tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo leta in pol. Boškovićeva je bila obsojena na enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dve leti in pol.

Vseh obtožb pa so bili oproščeni Nedeljko Marušić, Miha Klaj, Jure Klaj, Gregor Mesar, Vesna Grubač in Goran Vasić.