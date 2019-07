Sodobne komunikacije se intenzivno spreminjajo: tehnologija nenehno napreduje, razvijajo se novi poslovni modeli, hkrati pa se spreminjajo tudi navade in potrebe uporabnikov komunikacijskih storitev. To je le nekaj od razlogov, da v Telekomu Slovenije aktivno sodelujejo z mlajšimi generacijami, ki bodo v prihodnje ključne za razvoj. V tem okviru dijakom in študentom predstavljajo izzive in priložnosti, ki jih prinaša prihodnost in s tem povezano delo v tehnološko najnaprednejšem slovenskem komunikacijskem podjetju. Karierne poti na področju telekomunikacij so namreč široko odprte.

Dijaški hekaton – Mediatlon Kot eno od prvih podjetij v Sloveniji so v Telekomu Slovenije lansko jesen tako izpeljali tudi dijaški hekaton – Mediatlon, in sicer prek platforme Središča karierne orientacije Zahod. Gre za projekt gimnazije Vič ter ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki k inovativnim prebojem spodbuja najbolj nadarjene dijake. Na Mediatlonu je sodelovalo 40 dijakov iz različnih srednjih, predvsem tehničnih šol. »Naši potencialni kandidati za zaposlitev so namreč najpogosteje prav dijaki in diplomanti inženirskih smeri,« je povedala Helena Lokar, direktorica upravljanja kadrov v Telekomu Slovenije.

Dijaki so navduševali finsko znanstvenico »Mediatlon smo izvedli v prostorih Telekoma Slovenije, kjer imamo poseben prostor za spodbujanje inovativnosti; poimenovali smo ga BrihtaPlac. Za kreativno ustvarjanje namreč poleg preostalih spodbud potrebujemo tudi sproščeno okolje, ki posamezniku nudi in dopušča popolno svobodo,« je povedala Lokarjeva. Dijaki so na Mediatlonu dobili zanimiv izziv: razviti vsebine za spletno aplikacijo Slovenski kvizum, ki so morale biti povezane z dosežki slovenskih podjetij in inovatorjev. In ne nazadnje, njihova naloga je bila, da s svojimi idejami finsko znanstvenico, ki je bila del žirije, prepričajo, naj se zaposli v Sloveniji.