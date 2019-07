Moravška dolina je onesnažena

Rezultati analiz vode in tal na območju odkopa Drtija so pokazali, da so bile na petih od skupno sedmih preiskanih lokacij v posameznih vzorcih znatno presežene kritične vrednosti arzena, bakra, kadmija, kroma, niklja, svinca ali fluoridov. Kritična vrednost za cink je bila v določeni globini presežena na vseh petih lokacijah. To pomeni, da na petih lokacijah tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali, ter za zadrževanje ali filtriranje vode. Na določenih lokacijah so odlagali tudi neprimeren material, kot so električne žice, strelovod, prazne plastenke, gospodinjski odpadki, kosi betona in podobno. Onesnažene so tudi podzemne in izcedne vode, med drugim s kovinami in visokimi vsebnostmi formaldehida ter fenolov.