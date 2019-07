Delavska hranilnica meče sodnike na cesto

Gospodarski oddelek ljubljanskega sodišča, ki šteje 63 zaposlenih in obsežen arhiv, bo moral v enem letu najti nove prostore. Predsednik vrhovnega sodišča je pisal Šarcu in ga opozoril, da se prostorska problematika sodišč vleče že od začetka devetdesetih let.