Eritrejca Medhanija Tesfamariama Berha so aretirali leta 2016 v Sudanu zaradi suma, da je vodja ene večjih mrež za tihotapljenje migrantov iz Afrike v Evropo in ga izročili Italiji. Menili so, da je Medhanie Yehdego Mered, imenovan tudi General, ki je preko Sredozemskega morja organiziral nezakonit prevoz več tisoč migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po 21-mesečnem sojenju je sodišče v Palermu ugotovilo, da se je policija zmotila in pridržala napačnega človeka. Prisodilo mu je zgolj zaporno kazen petih let in ga izpustilo.

Tožilstvo bo počakalo na razlago sodbe, preden se bo odločilo, ali se bo pritožilo.

Da imajo napačnega človeka, so pokazali tudi testi DNA, a tožilstvo ni odstopilo od pregona. Primerjava DNA Meredovega sina, ki živi na Švedskem in Behreja je pokazala, da nista v sorodu. Prav tako so Behreja kot nedolžnega zagovarjali njegova družina in njegovi prijatelji. Da je to res, je pokazal tudi test DNA z njegovo materjo.

Za Meredom je bila izdana tiralica po tem, ko je organiziral ladijski prevoz več sto migrantov v Evropo, ladja pa se je pred obalo Italije potopila, pri tem pa je umrlo najmanj 360 ljudi.

Italija, Sudan in Velika Britanija so njegovo aretacijo pred leti slavile kot odličen rezultat skupne operacije proti tihotapcem ljudi.

Raziskovalnemu novinarju revije New Yorker je leta 2017 sam Mered povedal, da imajo Italijani napačnega človeka.