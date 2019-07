Kolesarji sodijo med najranljivejše udeležence v prometu. Iz Dolenjske poročajo o novih nesrečah. Na območju Mirne je ob osmih zvečer kolesaril 36-letnik. Pri vožnji po klancu navzdol je izgubil oblast nad kolesom, padel in se laže poškodoval.

Že v torek popoldne pa se je nesreča pripetila v Velikih Malencah. Kraj nesreče so si ogledali brežiški policisti in ugotovili, da jo je povzročil 59-letni kolesar, ki je, ne da bi nakazal spremembo smeri, zapeljal levo v trenutku, ko ga je pravilno prehiteval 50-letni voznik osebnega avtomobila. Po trčenju je kolesar padel in se poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. »Kolesar je imel varnostno čelado, sicer bi bile poškodbe verjetno veliko hujše,« je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Na njihovem območju so bili v zadnjih petih letih kolesarji udeleženi v 355 prometnih nesrečah. Osem kolesarjev je umrlo, 64 se jih je hudo poškodovalo, 258 je bilo laže poškodovanih. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev so bili neprilagojena hitrost v več kot tretjini prometnih nesreč, sledita neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna stran in smer vožnje. V hujših prometnih nesrečah so bili kolesarji povzročitelji v več kot polovici prometnih nesreč. »Kolesarjem svetujemo, da sedejo le na redno vzdrževana in tehnično brezhibna kolesa. Zakon določa, da morata imeti kolesar in potnik na kolesu do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno čelado, uporabo katere pa policisti priporočamo prav vsem kolesarjem. Še posebej v temnih delih dneva naj poskrbijo za svojo vidnost in vidnost kolesa in na kolo sedejo le v ustreznem psihofizičnem stanju,« je še dodala Drenikova.