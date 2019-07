Z žepnim zemljevidom na Pohorje

Je velik neodkrit in nerazvit poletni turistični biser Slovenije. Z mestnim javnim prevozom je Pohorje dostopno iz središča Maribora, pogorje je navezano na izjemno priljubljeno mednarodno Dravsko kolesarsko pot. Nanj se je mogoče umakniti pred vročinskim valom in v hladnejšem ozračju uživati v neokrnjeni naravi, športnih aktivnostih in pestri kulinarični ter vinski ponudbi.