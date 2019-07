Politična kriza v Venezueli: Oba predsednika sta ovira na poti do rešitve

Zaostritev politične krize v Venezueli s samorazglasitvijo predsednika parlamenta Juana Guaidoja za predsednika države januarja letos ni pripeljala do pričakovanega padca vlade Nicolasa Madura niti do vojaškega posredovanja ZDA, kot si je obetala in si še vedno skrajna desna politična opozicija.