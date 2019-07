Odštevanje je končano, napočil je čas za 29. sezono v prvi slovenski nogometni ligi. Osmerici prvoligašev sta se pridružila povratnik v prvoligaško konkurenco Tabor iz Sežane in novinec Bravo, ki je z naskokom najmlajši klub v prvi ligi. Otvoritvena tekma uvodnega kroga bo danes popoldne pripadla edinemu primorskemu prvoligašu Taboru, ki bo gostil Aluminij, zvečer se bosta v Ljudskem vrtu pomerila še Maribor in Triglav iz Kranja. Vijoličasti so polni samozavesti po visoki zmagi na Islandiji, medtem ko je bila trojica slovenskih klubov v kvalifikacijah za ligo Evropa manj prepričljiva. Ranjena Olimpija se bo jutri v Spodnji Šiški pomerila z Bravom, ki je pred mestnim derbijem zelo motiviran. Celjani bodo v knežjem mestu gostili Muro, ki se je z gostovanja v Hajfi vrnila s porazom 0:2. Domžale so v strelskem šovu komajda odnesle zmago z Malte. V zadnjem dejanju prvega kroga bodo Domžale ob Kamniški Bistrici gostile Velenjčane.

Ekipi sta se v preteklosti že merili, in sicer v drugoligaški konkurenci. Nazadnje v sezoni 2001/02, ko so bili Sežančani v prostem padu po izpadu iz prve lige, medtem ko je Aluminij pod vrhom druge lige čakal na primeren trenutek za naskok med elitno deseterico, kar mu je prvič uspelo v sezoni 2012/13. Obe takratni tekmi so dobili Kidričani.

Kidričani so bolj uigrani tudi zaradi minimalnih sprememb v moštvu. Prvenstvo bodo začeli z ekipo, ki je v lanski sezoni s šestim mestom poskrbela za najboljšo uvrstitev v dosedanjih štirih prvoligaških sezonah. Pomemben element stabilnosti in nadgradnje bi lahko predstavljal tudi povratnik na trenersko klop Slobodan Grubor.

Dvoboj Tabora in Aluminija predstavlja eno od večjih neznank uvodnega kroga nove sezone. Predvsem zaradi novinca v ligi iz Sežane, ki ima za nameček za seboj krajše priprave, saj je zaradi podaljška sezone v kvalifikacijah podaljšal tudi poletne počitnice. Poleg tega je trener Andrej Razdrh na prvoligaški izziv pripravljal ekipo, v kateri je kar osem novincev, a je obenem ostala brez prvega strelca minule sezone Kebeja. »Glede na to, da smo precej spremenili ekipo, so bile priprave prekratke,« meni Andrej Razdrh . Na Krasu se zato zavedajo, da bo prva tekma nekaj posebnega in v zakup bodo vzeli dejstvo, da morda v prvih krogih še ne bo šlo vse po načrtih.

Orli so lani imeli z naskokom najslabšo obrambo lige, pa vseeno končali na osmem mestu. Nazadnje so iz Ljudskega vrta odnesli redko točko (12 porazov na 15 tekmah), a rezultat 3:3 je bil poveden tudi za Aleša Mertlja. »Tista tekma je odlična podlaga, a dvomim, da nas tokrat čaka podobna. Predvsem si želimo, da ne prejmemo treh zadetkov.« Triglav ima dva novinca, vezista Elvedina Herića in španskega napadalca Victorja Aliago, Dejanu Dončiću pa gotovo koristi, da je v Kranju ostal Luka Majcen.

»Zadovoljen sem bil z visoko zmago, a tudi s tem, da smo bili odločni, odgovorni in delovni,« je včeraj ponavljal Darko Milanič . »To je bilo videti že zelo spodbudno,« je njegova ocena osrednje vrste. Andrej Kotnik in Rok Kronaveter poživljata igro, to je (bil) zelo gledljiv nogomet. Trenutno je glavni Milaničev »problem« rotacija. Zaveda se, da bo veliko tekem (samo v juliju predvidoma sedem) in tudi tega, da je vzeti skalp Mariboru vselej izziv. »Če jim pustiš razigranost, želijo igrati v vsakem trenutku. Ne bodo se prišli branit,« je ocenil Triglav.

Večje število prodanih sezonskih vstopnic je pokazatelj dvojega. Zaupanja in pričakovanj. V Ljudskem vrtu je petnajsti naslov prvaka okrepil zaupanje, prihodi pa so le še dvignili pričakovanja. Precej in upravičeno dvignili, glede na to, kako je Maribor v sredo nadigral in sprehajal Valur.

Bravo si ne bi mogel zaželeti atraktivnejše premiere ob zgodovinskem uvodnem nastopu v prvoligaški konkurenci. Člansko moštvo mladega kluba iz Spodnje Šiške bo svojo sedmo sezono odprlo proti mestnemu tekmecu Olimpiji, ki si po evropski zaušnici ne sme privoščiti novega spodrsljaja. »Časa je bilo zagotovo premalo, da bi v obdobju med koncem lanske in začetkom nove sezone vse uredili točno tako, kot smo si zamislili. Določene rezerve še imamo, vendar bomo za prvo tekmo pripravljeni,« je napovedal športni direktor Brava Dejan Močnik . Novinec se v prvi ligi ne želi osramotiti, ampak pokazati odločno igro, s katero je v minuli sezoni osvojil drugoligaško tekmovanje. »Gre za nov začetek, za novo poglavje kluba. Večina nas je ostala še iz lanske sezone, kar pomeni, da ostajamo izjemno povezani in usklajeni,« dodaja eden od treh kapetanov Luka Žinko .

Celjski trener Dušan Kosič je vsaj dočakal razplet zgodbe z Rudijem Požegom Vancašem. Da so tudi brez njega že lani delovali spodobno, je njegova ocena po odhodu najboljšega igralca lige v Maribor. Grofje, ki so lani še četrtič zapored končali na petem mestu, so večinoma ohranili ogrodje ekipe, podaljšali pogodbe, a Kosič bo moral najti zamenjavo tudi za Lovra Cveka. In poskrbeti, da bodo bolj stanovitno začeli sezono. In dvignili obisk.

Trener Mure Ante Šimundža ima več izzivov v sredini, kjer je Mura po uri proti Maccabiju (raz)padla brez Nika Lorbka in Nina Koutra. Igralci Mure so v Hajfi raje začeli s preverjenimi imeni, toda Andrija Bubnjar je vseeno nakazal, da utegne zakrpati mesto učinkovitega napadalca, ki ga je do odhoda na Poljsko zapolnjeval Rok Sirk, lani prvi strelec moštva.

Celjani dobivajo priložnost za maščevanje proti Muri že takoj v prvem krogu. Če bi bil Mitja Lotrič v zadnjem krogu minule sezone v Fazaneriji (1:1) bolj zbran, bi se nemara iz Izraela včeraj vračali Celjani. Tako so se s porazom proti Maccabiju iz Hajfe (2:0) vrnili črno-beli. Še zdaleč ne razočarani, prej z obžalovanjem, ker niso zabili vsaj enega gola iz dveh obetavnih priložnosti. So se pa zato vrnili z okrepitvijo, 203 centimetre visokim srbskim napadalcem Fejsalom Mulićem.

Domžale – Rudarjutri ob 21. uri, sodnik: Glažar

Ekipi sta se lani prvič pomerili v drugem krogu, tokrat pa si bosta nasproti stali že na uvodu. Tedaj so bili s 3:1 boljši Domžalčani, ki so dobili kar tri od štirih dvobojev z Rudarjem v pretekli sezoni. Najbolj prepričljivi so bili konec februarja, ko so bili boljši s kar 6:2. Višjo zmago so dosegli le še v 26. krogu, ko so s 6:1 odpravili Triglav.

Da so domžalski strelci razpoloženi, so dokazali na uvodni evropski tekmi proti Balzanu. Navkljub neprepričljivi predstavi so nasprotniku zabili štiri gole in Malto zapustili kot zmagovalci. »Po takšnem vročem gostovanju je potrebno moštvo dobro regenerirati in verjamem, da bodo stvari ob prihodu v Slovenijo lažje stekle. Cilj je seveda zmaga in pozitiven začetek novega tekmovalnega obdobja v slovenski prvi ligi,« napoveduje trener Domžal Simon Rožman.

Klub ob Kamniški Bistrici je zadržal jedro ekipe, podobno pa je storil tudi Rudar, ki prvenstvo začenja na krilih zmag proti Dravogradu in Voždovcu. »Čeprav so Domžale dobra ekipa, si želimo zbirati točke doma in v gosteh. To je mentaliteta, ki jo poskušam prenesti na igralce, po tekmi pa bomo videli, kje zares stojimo,« pravi trener knapov Almir Sulejmanović. Žreb tekmovalnih parov jim ni bil pretirano naklonjen, saj jih v drugem krogu čaka še obračun z Mariborom. Tekma v Domžalah se bo jutri začela šele ob 21. uri.

Verjetni postavi – Domžale: Sorčan, Ćorluka, Dobrovoljc, Klemenčič, Sikošek, Vertih, Repas, Gnezda Čerin, Ibričić, Käit, Kolobarić. Rudar: Pridigar, Hrubik, Kašnik, Džinić, Pušaver, Vodeb, Pušnik, Kobiljar, Pljava, Radić, Tučić. Naš namig: 1.