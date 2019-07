Pritožbe so izbor izvajalca za gradnjo druge predorske cevi že močno zavlekle, prihajajo pa na vsako odločitev Darsa. V zadnji pritožbi na potek postopka z neposrednimi pogajanji Gorenjska gradbena družba zatrjuje, da turška družba, ki je oddala najcenejšo ponudbo, ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje. Pritožbo pa je podal tudi Kolektor CPG.

Obe podjetji sta pritožbo na Darsovo napoved o izbiri izvajalca s konkurenčnim postopkom s pogajanji podali tudi že februarja, a ju je tedaj državna revizijska komisija zavrnila. Komisija je ugotovila, da z revizijskimi navedbami niso bile izkazane Darsove kršitve v postopku oddaje javnega naročila.

Dars je v teh dneh sprejel odločitev glede novih zahtevkov za revizijo, ki sta ju znova vložila Gorenjska gradbena družba in Kolektor CPG, in ju bo posredoval naročnikom. Po neuradnih podatkih je Dars pritožbi zavrnil in bo o njiju odločala Državna revizijska komisija. Eden od vlagateljev zahtevkov za revizijo sicer predlaga tudi, da se v celoti razveljavi postopek javnega naročanja.

Dars je ponudnike, ki jih je pozval k oddaji novih ponudb, v minulih dneh obvestil o novem roku za njihovo oddajo. Kot so za STA povedali v Darsu, je novi rok, ki je bil prej določen za 11. julij, sedaj 25. julij.

Dars je k sodelovanju povabil šest ponudnikov, za katere je strokovna komisija ugotovila, da so dokazali usposobljenost, in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. Gre za turški Cengiz, Gorenjsko gradbeno družbo v sodelovanju s češkim Metrostavom, Implenio Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto, Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem, sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj ter grški J&P Avax.