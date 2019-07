Nedelja je na velikih reprezentančnih nogometnih tekmovanjih po pravilu rezervirana za finalne obračune, na tokratnem afriškem prvenstvu pa bo, kot sicer v preteklosti že večkrat, drugače. Jutri bosta tako na sporedu polfinalni tekmi, finale pa bo v petek, 19. julija. Zaradi ramadana so namreč prvotni termin prvenstva na željo Maroka, Tunizije in Alžirije, da bi imeli njihovi nogometaši dovolj časa za počitek in priprave, prestavili za slab teden – če bi se po prvotnih načrtih to moralo začeti 15. junija in končati jutri, se je naposled začelo 21. junija in se bo torej končalo v petek. To sicer spet ni všeč tistim evropskim klubom, ki so že globoko zakorakali v priprave na novo sezono (ali jo celo že začeli) in imajo v svojih vrstah afriške nogometaše, ki sodelujejo na prvenstvu, saj se bodo ti soigralcem pridružili zelo pozno; ravno zaradi odsotnosti igralcev med sezono so namreč tokrat tradicionalni zimski termin afriškega prvenstva sploh prestavili na poletnega. No, je pa prestavitev dvema izmed omenjenih treh reprezentanc očitno prišla prav, saj sta se Tunizija in Alžirija prebili do polfinala. Nasprotnik prve bo jutri ob 18. uri Senegal, druge pa tri ure pozneje Nigerija.

Na papirju se razburljivejša tekma obeta v večernem terminu. Alžirci proti Nigeriji sicer veljajo za manjše favorite, pa čeprav so se v četrtfinalu pošteno namučili proti Slonokoščeni obali, proti kateri so vodili z 1:0 in imeli na začetku drugega polčasa enajstmetrovko za povišanje vodstva, a so jo zapravili in morali nato za uvrstitev v polfinale v podaljška ter izvajanje enajstmetrovk. Kar zna nemara tudi odigrati svojo vlogo, saj so imeli Nigerijci po sredinem četrtfinalu za počitek na voljo dan več, poleg tega pa so Južno Afriko z 2:1 izločili že po 90 minutah.

»Imeli smo veliko priložnosti in lahko nam je malce žal, da nam ni uspelo napredovanja zapečatiti že po rednem delu. A po drugi strani moramo biti skromni in predvsem zelo zadovoljni, da smo med štirimi najboljšimi afriškimi reprezentancami – in to v družbi treh moštev, ki so lani igrala na svetovnem prvenstvu. Res je, da bomo imeli manj časa za regeneracijo, a to je afriško prvenstvo in ko se bo začela tekma, o tem ne bomo razmišljali,« pred polfinalom meni selektor Alžirije Djamel Belmadi. No, brez težav pa nikakor ni niti njegov kolega na klopi Nigerije, Nemec Gernot Rohr, ki se ubada s poškodbami treh nosilcev igre, Odiona Ighaloja, Ahmeda Muse in Chidozieja Awaziema. »Prvi ima težave z meči, drugi s stegensko mišico, tretji pa z gležnjem. Toda reprezentančni zdravnik mi je zagotovil da bodo do polfinala vsi nared in le upam lahko, da bo res tako.« Na dosedanjih 19 medsebojnih tekmah so sicer uspešnejši Nigerijci, ki so jih dobili devet in jih sedem izgubili, tri tekme pa so se končale brez zmagovalca.

V jutrišnjem prvem, popoldanskem polfinalu med Senegalom in Tunizijo so medtem v vlogi favorita prvi, stavnice pa jim pripisujejo tudi največ možnosti za končno zmago, ki bi bila hkrati tudi njihova prva na celinskem prvenstvu. Vsi drugi polfinalisti so medtem že osvojili afriško prvenstvo – Nigerija trikrat (v letih 1980, 1994 in 2013), Alžirija (1990) in Tunizija (2004) pa po enkrat.