V zvezi z najpomembnejšo stransko stvarjo na svetu, nogometom, se je v zgodovini te igre dogajalo že marsikaj. Od veselja do žalosti, obupa in sovraštva. Da bi to zadnje lahko privedlo celo do prave krvave vojne, pa vendarle ni verjel nihče. Toda 14. julija 1969, torej pred 50 leti, se je zgodilo ravno to: prva in doslej edina nogometna vojna na svetu. Tista prava, s streljanjem iz pušk in topov ter številnimi mrtvimi. Junija 1969 sta se v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga je naslednje leto gostila Mehika, srečali nogometni reprezentanci Hondurasa in Salvadorja. Prvo tekmo so na domačem igrišču tesno z 1 : 0 dobili nogometaši Hondurasa, katerih »navijači« so si dali duška in razbijali okna hotela, v katerem so bili nastanjeni nogometaši sosednje države, ter vse preostalo, kar je bilo videti salvadorsko. Na povratni tekmi čez teden dni na ozemlju Salvadorja je bila slika obrnjena in še bolj kruta. Dva navijača Hondurasa sta bila celo ob življenje. Od tu do prave vojne ni bilo več daleč. V tem nesmiselnem, sedem dni trajajočem vojaškem spopadu je življenje izgubilo 5000 ljudi, več kot 150.000 priseljencev iz Salvadorja pa je bilo iz Hondurasa izgnanih. Na svetovno prvenstvo se je po zmagi na tretji tekmi na nevtralnem terenu sicer uvrstil Salvador, a je tekmovanje nato končal brez osvojene točke.

Vladi Salvadorja in Hondurasa prekinili diplomatske odnose

SAN SALVADOR, 27. – Srednjeameriška republika Salvador je prekinila diplomatske odnose s sosednjo državo Hondurasom, potem ko je slednjo obtožila »genocidnih« dejanj, naperjenih proti salvadorskim državljanom, ki prebivajo v Hondurasu. Salvadorska vlada je zahtevala od komisije za človeške pravice pri organizaciji ameriških držav, naj ta zaradi »genocida« opravi preiskavo.

Do politične krize med obema državama je prišlo zaradi izredno ostrega in neozdravljivega nasprotstva, ki vlada med obema deželama na nogometnem področju. Olje na ogenj tega sovraštva pa sta prilili kvalifikacijski tekmi za svetovno nogometno prvenstvo. Po prvem srečanju, v katerem je v Tequcigalpi Honduras zmagal z 1:0, so navijači Salvadorja obtožili nasprotne navijače, da so jih napadli s palicami in kamenjem, poleg tega pa so razbijali po ulicah tudi vse tiste avtomobile, ki so imeli salvadorsko tablico.

Naslednjo nedeljo je v San Salvadorju Honduras doživel poraz in seveda salvadorski navijači so po tekmi brez posebnega pomišljanja začeli s povračilnimi ukrepi. Med incidenti sta bili dve osebi ubiti, reprezentanca Hondurasa pa je morala zapustiti Salvador, kolikor je mogla hitro, da si je rešila celo kožo. (…)

Bojne sekire so bile tako izkopane in obe državi sta se začeli medsebojno obtoževati. Zunanji minister Hondurasa, Castillo, je obvestil komisijo za človeške pravice pri organizaciji ameriških držav, da so v Salvadorju posilili več honduraških žensk, razbili veliko število avtomobilov, obenem pa so žalili honduraško zastavo in himno.

Salvador pa je po svoji strani naštel sledeče »zločine« Hondurasa: genocid, umori, preganjanje, napadi na salvadorske državljane in njih lastnino, izgon Salvadorcev. (…)

Primorski dnevnik, 28. junija 1969