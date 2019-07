Režiser in igralka serije Časopis pričakujeta tretjega otroka

Na Hrvaškem se bodo letos veselili kar nekaj novih otrok znanih osebnosti. Tako bosta na primer priljubljeni novinar RTL Boris Mišević in njegova žena Ana-Mari posvojila otroka, prvič bo mamica postala najbolj znana hrvaška košarkarica Antonija Mišura Sandrić, pa tudi najslavnejša hrvaška manekenka z oblinami Lucija Lugomer. Povečale se bodo tudi družine že izkušenih staršev. Tretjič je namreč noseča nekdanja hrvaška misica Rajna Raguž, ki ima že hčerko Greto in sina Ivana, tretjega otroka pa pričakujeta tudi režiser uspešne hrvaške serije Časopis (Novine), Dalibor Matanić in igralka Helena Minić Matanić, ki je v drugi sezoni serije Časopis odigrala novinarko. Režiser in igralka sta se za hrvaško revijo Story pošalila, da se jima ob vsakem skupnem projektu rodi tudi otrok. Prvo hči Lolo sta dobila, ko sta skupaj delala pri predstavi Thelma & Louise, Max pa se jima je rodil po sodelovanju pri predstavi Egzorcizem. Ker je Helena nastopila tudi v drugi sezoni serije Časopis, zdaj pričakujeta še tretjega otroka. Čeprav sta se dolgo o tem zgolj šalila, je sovpadanje njunih skupnih projektov in otrok zdaj očitno postalo navada, zato se je igralka za revijo pošalila, da zavrača nadaljnje sodelovanje z možem in režiserjem Daliborjem Matanićem. Matanić je sicer trenutno eden najuspešnejših hrvaških režiserjev, ki je za svoj film Zenit dobil tudi nagrado žirije v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Trenutno je najbolj znan po seriji Časopis, v Sloveniji pa je režiral predstavo Somrak bogov v SNG Maribor.