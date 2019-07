Dražba, ki jo je vodila hiša Wyles Hardy & Co., je bila na sporedu že lansko leto, a so jo preložili, saj je Becker vmes postal športni, kulturni in humanitarni ataše Srednjeafriške republike za Evropsko unijo. Pri osebnem stečaju je želel uveljavljati diplomatsko imuniteto in zamrzniti prodajo premoženja, a je sodišče sklicevanje na imuniteto zavrnilo. Kopica predmetov, ki so še ostali v Beckerjevi zbirki, je bila zdaj na voljo premožnim kupcem, čeprav poznavalci menijo, da je Becker s prekinitvijo prve dražbe izgubil kar nekaj denarja, saj se marsikdo zaradi izgube zaupanja tokrat ni odločil za nakup. Becker je bil najmlajši teniški igralec, ki je zmagal v Wimbledonu, saj je bil star komaj 17 let, zatem pa je zbral še 49 zmag na velikih prvenstvih v več kot dveh desetletjih.