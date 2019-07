Na podlagi podobnosti Iglesiasa določili za očeta

V sodnem primeru, za katerega se zdi, kot bi ga vzeli iz telenovele, je španska balerina Maria Edite Santos dosegla, da so njenemu nekdanjemu ljubimcu Juliu Iglesiasu dokazali očetovstvo njenega zdaj že 43-letnega sina Javierja Sancheza. Čeprav so neodvisni preiskovalci s pomočjo DNK-analize posredno dokazali sorodstvo med vpletenima, sodnik teh dokazov ni upošteval, saj je sklenil, da je fizična podobnost med njima tako velika, dokazi o aferi pa tako prepričljivi, da je Sanchezov oče zagotovo Iglesias. Sodni proces za ugotavljanje očetovstva se je začel že pred 30 leti, Sanchez pa je prvo zmago na sodišču dosegel leta 1992, ko je sodišče razsodilo njemu v prid. Iglesias se je takrat pritožil in sodba je bila zavržena, a Sanchez se ni vdal. Čeprav je Iglesias sam ves čas zavračal DNK-test očetovstva, je ameriškim preiskovalcem vendarle uspelo pridobiti DNK Iglesiasovega sina Julia Iglesiasa mlajšega. Ta je na plaži v Miamiju po deskanju pustil plastenko, iz katere je pil vodo, iz nje pa so Američani pridobili DNK-material, katerega analiza je potrdila, da sta Sanchez in Iglesias mlajši z 99,9-odstotno verjetnostjo brata. Sodnik je pozneje dokazno gradivo zavrgel, v končni sodbi pa je dejal, da je Marie Edite Santos priskrbela kredibilne dokaze o teden dni trajajoči aferi s pevcem v času, ko je bil spočet Sanchez. Iglesias je bil takrat poročen s svojo prvo ženo, usodna afera pa naj bi se zgodila v Kataloniji julija 1975. Iglesiasovi odvetniki, ki so vztrajali, da do ponovnega postopka sploh ne bi smelo priti, ker je bila sodba enkrat že zavržena, se bodo na odločitev sodnika lahko še pritožili.