Slovencem je tradicija zelo pomembna. Njen del je tudi prepričanje, da je tisti, ki ima lastno nepremičnino, v življenju nekaj dosegel, tisti, ki jo najema, pa da se mu je v življenju nekje zataknilo. Glede na slovensko povprečno plačo okoli 1100 evrov neto in astronomske cene stanovanj v Ljubljani in na Obali je vsem jasno, da pot do lastniškega stanovanja vodi zgolj s pomočjo posojila, in to takšnega, ki nam kupno moč zmanjšuje za najmanj 20 let. Da se moramo v tem dolgem obdobju marsičemu odpovedati, večina vzame v zakup. Pomembno je le, da ohranjamo tradicijo, saj so nas tako učili tudi starši.

Že imeti lastniško stanovanje je tako zgodba zase, kaj pa šele takšno, ki nas razvaja z udobjem in prostornostjo? Takšno stanovanje je omogočeno le redkim izbrancem, katerih plača je precej nad slovenskim povprečjem. Na srečo pa prostornost ni vselej povezana z astronomsko ceno. Ne verjamete? Ko beseda nanese na štirikolesnike, obstajajo tudi takšni, zelo prostorni, ki vašega proračuna ne bodo spraznili do te mere, kot ga prostorno stanovanje. In če za kakšen avto to velja, velja za škodo superb. Ta prostornost na štirih kolesih piše z veliko začetnico, pa čeprav nam še danes ni povsem jasno, kako ji to sploh uspeva. Med avtomobili s podobno dolžino je namreč prvakinja, ko beseda nanese na prostor na zadnji klopi in litre v prtljažniku. Zato ne bi bili prav nič začudeni, če bi izvedeli, da je pri njeni zgodbi pomembno vlogo odigral sloviti iluzionist David Copperfield.

Priljubljena je od prvega dne, ko je leta 2001 začenjala svojo prodajno pot, do danes pa je osvojila srca kar 1,3 milijona zemljanov. Ne zato, ker bi bila lepotica, ki bi osvajala nagrade na različnih lepotnih tekmovanjih, pa čeprav moramo priznati, da je vendarle všečnega videza. Superba sta dejansko dva, ob limuzinski tudi karavanska različica, ki je seveda bolj prilagodljiva in posledično uporabna, pa čeprav imata enako dolžino 4,87 metra, loči pa ju le 35 prtljažnih litrov (660:625). Če si luknje ne znate natančno predstavljati, naj vam povemo, da je ogromna, zato besedice težava, ko boste vanjo spravljali vso mogočo kramo, nikoli ne boste izrekli. Je pa dostop do prtljažnika olajšan tudi zavoljo električne pomoči pri odpiranju in zapiranju. Zgodba zase je seveda zadnja klop. Gre za kombinacijo, ki bi vam na lotu zlahka prinesla milijone. Ko se usedemo nanjo, občutimo močan vonj po prostornosti, saj noge zlahka stegnemo in si predstavljamo, da smo pomemben gospod s svojim šoferjem, ki ga v razkošni limuzini najvišjega razreda vozi naokrog. Ne pozabimo, gre za avto, ki je lahko vaš že za manj kot 30 evrskih tisočakov.

Vozi pa vas lahko že napol samodejno, in to celo do hitrosti 210 km/h. Tako je pameten, da bi fakulteto izdelal z levo roko. S pomočjo kamere in podatkov iz navigacijskega sistema namreč prilagaja hitrost in varnostno razdaljo, prav tako prepoznava omejitve hitrosti in ovinke ter jim prav tako prilagodi hitrost. Na testnih vožnjah smo sistem preizkusili in pričakovali, da bo pokazal kakšno hibo, a je ni. Pohvalno! Sistem, ki ga mora vsak lastnik novega superba nujno imeti. Ugotovili smo, da je prostoren in pameten, a velika dilema vendarle ostaja, kateri motor izbrati? Preizkusili smo dva. Za dušo najmočnejšega 2-litrskega bencinarja z iskrivimi 272 konjički, ki je za vse, ki si želijo vožnjo vsake toliko popestriti z malce več adrenalina v krvi. Le potovalnega računalnika tedaj ne glejte, da vas od presenečenja zavoljo visoke porabe goriva ne bo zadela kap. Množicam precej bližje bo 2-litrski dizel s 150 konjički, ki ga krasi oznaka evo. Ta naj bi zagotavljala nižje izpuste ogljikovega dioksida in porabo, a uradne meritve še niso na voljo. Se nam pa v kombinaciji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom zdi najbolj smiselna izbira, tako z vidika voznega udobja kot zmogljivosti. Dno ponudbe sicer predstavljata 1,6-litrski TDI s 120 konjički in 1,5-litrski TSI s 150, a ta v Sloveniji ne bo na prodaj. Na naše ceste bo superb sicer uradno zapeljal v drugi polovici avgusta, naročila že sprejemajo. Vstopna bencinska različica je tako 2,0 TSI DSG active za 29.917 evrov, za dizelsko gnanega 1,6 TDI DSG active pa bo potrebno odšteti 28.361 evrov. Doplačilo za karavana je približno 1200 evrov, na voljo je tudi v terensko nališpani različici scout. Napovedujejo tudi priključnega hibrida, ki pa bo na voljo konec leta.