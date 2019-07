Športniki dobro vedo, kako zelo nehvaležna je lahko vloga favorita. Ko so vsi »strokovnjaki« enotni in glasni v prepričanju, da je zmagovalec tekme ali dvoboja že vnaprej odločen. Takšnega razmišljanja številni športniki ne marajo, zato se vloge favorita pogosto otepajo. Da je šport zelo nepredvidljiv favoritom navkljub, dobro vedo tudi vsi tisti, ki si skušajo prihodnost vsaj malce polepšati s pomočjo stavnic. Znali bodo povedati, da še tako velik favorit vsake toliko naleti na mino, kar jih veliko stane.

Seveda pa favoriziranja ne poznamo zgolj v športu. Celo pri odločitvi, koga vzeti v službo, imajo kadroviki listo favoritov, nič drugače ni na primer pri naših vzporednih testih, kjer nam je določen avto na prvi pogled bližje kot neki drug, a to seveda še zdaleč ne pomeni, da bo na koncu tudi slavil zmago. Razmišljanje o favoritih je bilo več kot aktualno, ko smo se odločili za primerjavo dveh karavanov, Toyotine corolle in Fordovega focusa. Slednji se namreč hvali z lento aktualnega slovenskega avta leta, zavoljo katere je seveda velik favorit. Mu je japonka lahko kos?

Najprej smo pogledali njuni ritki. Ne zato, ker je to del ženskega telesa, ki nam najprej pade v oči, temveč z drugim razlogom. Prav od ritke, pa ne od njene oblike, je namreč odvisno, ali je sposobna odigrati svojo prvenstveno vlogo, vlogo mule, ki riga od veselja, ko je natovorjena. V obeh primerih gre za takšni ritki, ritki z dodano vrednostjo. Prtljažni luknji sta resnično veliki, saj focusova pogoltne 607, corollina 591 litrov. Če si ne znate predstavljati, ali je to veliko ali ne, litre pretvorite v plastenke vode in ugotovili boste, da jih je v prtljažnik mogoče spraviti resnično veliko. Veseli tudi, da zajetnim prtljažnim vratom streže elektrika, pri toyoti je super, da je mogoče zadnjo klop podreti s stikalom v prtljažniku. V obeh primerih je dno ob podrti klopi skorajda ravno, prostornina prtljažnika pa se poveča na zajetnih 1653 (focus) in 1591 litrov (corolla). Prtljažnika torej zmagovalca ne bosta odločila, kot tudi ne serijska oprema, saj tako ST-line business kot executive predstavljata vrh ponudbe. Torej sta z vidika udobja in varnosti dobro založena. Če smo že pri varnosti, oba se hvalita z maksimalnimi petimi zvezdicami na testnih trčenjih EuroNCAP.

Tudi notranjosti sta si veliko bližje, kot bi pričakovali, saj se filozofiji razvojnikov v Nemčiji in na Japonskem vendarle razlikujeta. Ergonomija je v obeh primerih zgledna, vsa stikala so enostavno dosegljiva, je pa res, da je v focusu več stikal, kar je pisano na kožo bolj konservativnemu kupcu, tudi zaslon na dotik je manjši od corollinega. Sedeža sta v obeh avtomobilih udobna, na zadnji klopi pa bosta dva odrastla potnika zlahka sedela, saj so centimetri za glavo in koleni odmerjeni razkošno. Pri focusu je praktično, da je na voljo veliko odlagalnih mest za drobnarije. Med opremo velja v obeh primerih izpostaviti radarski tempomat, na katerega pa letijo pripombe. V corolli se žal ni izkazal za brezhibnega sopotnika, saj v določenih primerih ni deloval, focusov pa sicer deluje, a mora zaradi ročnega menjalnika pri nižji hitrosti nadzor prevzeti voznik, kar občutno zmanjša njegovo uporabnost. Če doslej zapisano ocenimo po nogometno, je rezultat še vedno izenačen. Zdaj pa poglavje, ki bo odločilo o zmagovalcu – pogonski sklop.

Razlika je očitna. Medtem ko focus stavi na zmogljiv 1,5-litrski bencinski motor v kombinaciji z ročnim menjalnikom (doplačilo za 8-stopenjskega samodejnega je 1950 evrov, prosim doplačajte!), corolla pot do zmage išče s pomočjo hibridnega sklopa, se pravi kombinacije bencinskega in elektromotorja ter brezstopenjskega samodejnega menjalnika. Po moči sta si blizu, ford premore 182 iskrivih konjev, toyotina sistemska moč je 180 konjev. V teoriji sta si torej blizu, v praksi pač ne. Medtem ko zna nemec nagraditi voznika, ki si občasno zaželi nekoliko bolj dinamično vožnjo, ima japonka določene omejitve, tudi maksimalna hitrost je elektronsko omejena na 180 kilometrov na uro, medtem ko je focusova kar 222 kilometrov na uro. Seveda se priganjanje pozna pri porabi, ki se je nevarno približala osmim litrom, doseg z enim polnjenjem pa je bil vsega 650 kilometrov. Poraba je corollin velik adut, čeprav se nismo mogli znebiti občutka, da bi moral potovalni računalnik kazati manj od 6,8 litra. Verjetno tudi bi, če bi več voženj opravili v mestu, kjer bi električni motor odigral svojo prvenstveno vlogo in se vklapljal pogosteje. Nam pa nikakor ni bilo všeč, da posoda za gorivo premore skromnih 43 litrov in je tako doseg še manjši od focusovega. Za forda focusa karavana 1,5 ecoboost ST-line business je treba odšteti 26.400 evrov, toyota corolla TS 2,0 HSD E-CVT executive stane 31.400 evrov. Več pa v sklepu.