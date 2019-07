Volkswagen in porsche. Če prvo besedo vzamemo dobesedno, torej ne kot tisto, ki označuje proizvajalca avtomobilov, temveč kot »ljudski avto«, potem je ta z drugo, torej porschejem, v popolnem nasprotju. Če pa z obema mislimo na sloviti nemški avtomobilski podjetji, lahko hitro ugotovimo, da je obe skozi zgodovino, čeprav sta bili glede svojih izdelkov večinoma na precej različnih straneh avtomobilskega spektra, povezovalo marsikaj. Zelo močno denimo tudi konkreten avtomobil, ki prav letos praznuje 50. obletnico svoje predstavitve – porsche 914. Celo tako močno, da je bil avto znan tudi kot volkswagen porsche 914.

Naj razložimo: omenjeni avtomobil, ki so ga javnosti najprej razkrili na salonu v Frankfurtu leta 1969, je bil skupni projekt obeh proizvajalcev. Volkswagen je želel z njim nadomestiti kupejevskega type 34 karmann ghio, Porsche pa vstopni model 912, ki se je začenjal boriti s slabimi prodajnimi številkami. »Razlogi za to so bili očitni. Resda je bil 912 cenovno precej ugoden, stal je okrog 5000 dolarjev, a je imel precej težav, ki jih kupci niso več želeli spregledati. Avto je bil namreč videti precej bolj športen, kot je bil v resnici, zato so ga številni vozniki gnali na rob zmogljivosti, posledica tega pa je bila, da so s tem močno skrajšali življenjsko dobo motorjem. Druga velika težava je bila, da je bilo veliko mehanikov, pa tudi nekateri lastniki, mnenja, da gre le za 'še enega volkswagna'. Pa čeprav je bil čisti porsche,« se je spominjal Dean Batchelor, poznavalec in avtor številnih knjig o Porscheju. No, ravno »zamenjava« s volkswagni pa je imela, kot bomo videli, velik vpliv tudi na nadaljevanje zgodbe o porscheju 914.

V času razvoja porscheja 914 se je tako ravno bližal koncu dogovor med obema proizvajalcema, ki je izviral še iz časov nastanka Porscheja – da ta namreč skrbi za večino razvojnega dela Volkswagnovih modelov. »Športni avto za ljudske množice, takšen, ki si ga lahko privoščijo skorajda vsi,« so v Frankfurtu oglaševali nov avtomobil. Tega naj bi v osnovni 4-valjni različici (914/4) z 80 konji (59 kilovati) tržili kot volkswagna, v močnejši 6-valjni (914/6) s 110 KM (81 kW) pa kot porscheja, a so bili pri slednjem mnenja, da bi bilo na ameriškem trgu, bržčas tudi zaradi zgoraj omenjene zgodbe, preveč tvegano prodajati avtomobila z enako obliko in različnima značkama. Zato jim je Volkswagen uspelo prepričati, da bi jim čez lužo pustil oba avtomobila prodajati le kot porscheja. A nato se je zapletlo…

Navdušil z voznimi lastnostmi

A omenjeno leto še zdaleč ne pomeni tudi konca modela, ki je v šibkejši različici navduševal še naprej, hvalili pa so ga tudi testni vozniki in avtomobilski novinarji, ki se niso mogli načuditi temu, kako se štirikolesnik s sredinsko vgrajenim motorjem dobro pelje. Pri kupcih pa so se za zadetek v polno izkazale tudi številne možnosti personalizacije. Med bolj zanimive barvne kombinacije so tako denimo sodile kremna zunanjost z živo rdečimi odbijači in kolesi ter podobna črno-rumena kombinacija. A nekaterim seveda tudi to ni bilo dovolj in so si želeli predvsem še večje zaloge moči. Tako so originalnega štirivaljnika predelali, da je zmogel 170 konjev (125 kW), znan pa je celo primer, ko se je v modelu 914 vrtel zmogljivi osemvaljnik. Korak naprej so bile predelave šasije in na osnovi porscheja 914 oblikovanje sanjskega avta, ki je bil na koncu še najbolj podoben porscheju 904 ali nekaterim ferrarijem. Seveda za (precej) manj denarja.

Toda vseeno je bilo seveda samo vprašanje časa, kdaj bo zanimanje splahnelo. To se je zgodilo leta 1976, ko je s proizvodnih trakov zapeljal zadnji, 118.978. porsche 914. No, kljub temu da so od uradnega konca proizvodnje minila že dobra štiri desetletja, lahko porscheja 914 še vedno vidimo na cestah povsod po svetu, ob tem pa podatek s spletne strani Internet movie cars database pravi, da se je omenjeni avto pojavil v več kot 150 filmih in televizijskih serijah.