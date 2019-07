»Prodaja ameriškega orožja Tajvanu predstavlja resno kršitev temeljnih načel mednarodnega prava in mednarodnih odnosov,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Shuang.

»Da bi obvarovali nacionalne interese, bo Kitajska uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem, ki bodo sodelovale v tej prodaji orožja,« je dodal.

Načrtovana prodaja vključuje 108 tankov Abrams, 250 raket Stinger in s tem povezano opremo. Kot so v ponedeljek sporočili z ameriškega obrambnega ministrstva, bo to orožje pomagalo Tajvanu pri soočanju s trenutnimi in prihodnjimi regionalnimi grožnjami ter izboljšalo njegovo varnost ob ohranjanju politične stabilnosti in vojaškega ravnotežja v regiji.

Zunanje ministrstvo v Pekingu je že v torek pozvalo Washington, da ustavi prodajo. ZDA je pozvalo, naj spoštujejo politiko ene Kitajske, v skladu s katero ZDA priznavajo samo oblasti v Pekingu.

Tajska predsednica Tsai Ing Wen, ki se je Washingtonu zahvalila, se sicer trenutno mudi v ZDA, od koder se bo odpravila na obisk v karibske države. Kitajska je kritična do tega, da so ji ZDA dovolile dvodnevno bivanje v državi.