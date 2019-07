Katalonski tožilci zahtevajo, da Torri za 20 mesecev prepovejo opravljanje javne funkcije, kar bi mu onemogočilo nadaljnje predsedovanje regiji.

Marca je španska volilna komisija od katalonskih oblasti zahtevala, naj odstranijo separatistične simbole z javnih stavb, potem ko je opozicijska stranka Ciudadanos vložila pritožbo, češ da je bila s tem pred španskimi parlamentarnimi volitvami, ki so bile 28. aprila, kršena institucionalna nevtralnost.

Motil jih je predvsem napis pred sedežem katalonske regionalne vlade »Svoboda političnim zapornikom in izgnancem«, zraven pa so bile rumene pentlje, s katerimi so zagovorniki neodvisnosti zahtevali izpustitev nekdanjih katalonskih voditeljev iz pripora.

Regionalne oblasti dvakrat niso do roka odstranile simbolov, nakar so rumene pentlje zamenjali z belimi pentljami z rdečimi črtami. To komisije ni zadovoljilo, nato pa je Torra pred načrtovanim posredovanjem policije popustil in odstranil simbole. Te so po volitvah ponovno namestili, je na spletu poročala katalonska tiskovna agencija Catalan News.