Acosta se je doslej zagovarjal, vendar pa je ob Trumpovih besedah, da odstopa, dejal, da je to pravilna odločitev. Njegov odstop so glasno zahtevali kongresni demokrati, iz ozadja pa tudi kongresni republikanci.

FBI je po preiskavi Acosti leta 2007 predal zajeten sveženj materiala za pregon Epsteina, ki bi v primeru obsodbe za spolno izkoriščanje več deset mladoletnic dobil dosmrtni zapor. Acosta se je leta 2008 odločil, da primer preda državnim tožilcem Floride brez posvetovanja z žrtvami, kar je v nasprotju z zakonodajo.

Floridski tožilci so potem z Epsteinom dosegli dogovor o priznanju kaznivega dejanja nagovarjanja k prostituciji, zaradi česar je bil obsojen na 13 mesecev zapora. Tam je potem večinoma le spal, saj so mu čez teden dovolili, da preživi 12 ur na dan v svoji pisarni. Moral se je sicer tudi registrirati kot spolni prekrškar in plačati denarno odškodnino žrtvam.

Te so vztrajale in v začetku leta je zvezno sodišče ugotovilo, da je Acosta kršil zakon, pregon Epsteina pa so prevzeli zvezni tožilci v New Yorku, kjer Epsteinu očitajo enaka dejanja kot na Floridi. Po vrnitvi iz Pariza z zasebnim letalom so ga aretirali, v ponedeljek se je pred sodiščem izrekel za nedolžnega, vendar ostaja v priporu do zaslišanja o varščini.

Tožilstvo zahteva, da mu sodišče varščino zavrne, ker je bogat, ima svoja letala in zveze v tujini, kamor lahko pobegne pred pregonom. Obtožnica navaja, da je imel v preteklosti mogočne in vplivne prijatelje, kot so nekdanji predsednik Bill Clinton, sedanji predsednik Donald Trump, britanski princ Albert in drugi.

Newyorška obtožnica je vrnila žaromete tudi na Acosto, ki vztraja, da je bila predaja primera državnim tožilcem pravilna odločitev, ker je Epstein vsaj dobil zaporno kazen, plačal odškodnino in se registriral kot spolni prekrškar. Ta utemeljitev se ne zdi kredibilna niti Acostovim zagovornikom.

Preiskava je ugotovila, da je Epstein od leta 1999 vodil veliko mrežo zvodništva mladoletnic za lastne potrebe. Mladoletna dekleta so mu iskali podrejeni, kasneje pa tudi same žrtve.

Premamili so jih z obljubami dobrega plačila za masažo, iz masaže pa se je potem napredovalo v spolne odnose. Po aretaciji so v njegovem newyorškem stanovanju v blagajni zaplenili zajeten katalog golih fotografij deklet, ki so ga zadovoljevala.

V primeru newyorške obsodbe mu grozi do 45 let zaporne kazni, če se bo našla še kakšna kredibilna žrtev s prijavo, pa lahko še več.