Ravnatelj Anton Baloh: Treba je zaupati učitelju in njegovi strokovni izbiri

Ravnatelj Osnovne šole Koper Anton Baloh je eden od legendarnih slovenskih ravnateljev. Zanj pravijo, da je v šolskem prostoru vpliven kot Dušan Merc, le da je v primerjavi z Mercem bolj umirjen. Pojutrišnjem, 15. julija, bo Baloh po dolgih letih učiteljske in ravnateljske kariere ter kariere na univerzi in Zavodu za šolstvo postal vršilec dolžnosti direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na ministrstvu za izobraževanje. To je položaj, s katerega je mogoče pedagoške zamisli ne le dobro izvesti, ampak tudi kaj v temeljih spremeniti.