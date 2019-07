Boris Dežulović: Kaj bodo počeli revni?

Smo zadnja generacija, ki televizijo gleda na tradicionalen način, tako da izbira s televizijskega programa in tava po daljincu. Prihodnost se je že zdavnaj začela in šla mimo nas: naši otroci gledajo serije o zmajih na Netflixu. In plačajo seveda z našimi karticami.