Vzdrževanje železniških vozil: Sedanjost srečuje preteklost, preden bo prišla švicarska prihodnost

Vonj je zagotovo eden prvih občutkov, ki jih povezujemo z železnico. Vonj v bližini tirov sredi poletne vročine je nezamenljiv, še posebej ob progi, ki ima v tleh še vedno lesene železniške pragove, napojene s kreozotnim oljem, ki je stranski proizvod pri proizvodnji koksa. Tudi delavnice SŽ – Vleka in tehnika imajo nezgrešljiv vonj, ki je za ljubitelja železnic opojen, za koga drugega verjetno oduren. Mešanica vonja po dizlu, po mazivih, po olju in tisti nedoločljiv vonj, ki veje iz tapeciranih sedežev starejših potniških vagonov. Tudi 25 let po prepovedi kajenja na vlakih v notranjem prometu se zdi, da je to vonj postanega cigaretnega dima.