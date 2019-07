Kot poklicni vojak je služil v enotah OZN na Golanski planoti, bil je raziskovalec in tudi vodič po Bližnjem vzhodu. V njegovem stanovanju je polno priznanj, med njimi tudi velik del tistih, ki ne izhajajo iz njegovega bivšega poklica, temveč iz njegove velike ljubezni, ki je zdaj, ko je upokojen, 77-letniku postala njegova glavna dejavnost. Esterbauer je namreč odličen poznavalec kač in njegova telefonska številka je prva na seznamu policije, kadar jih doseže kak prestrašen klic o najdbi teh plazilcev. V svojem drugem poklicnem življenju je srečal že polovico Amazonke, pravi, reševal odvržene kajmane, pet metrov dolgega skalnega pitona iz nekega zanemarjenega stanovanja, udava z Madagaskarja in številne zelo strupene škorpijone iz ilegalne trgovine z eksotičnimi živalmi v Mühlviertlu. Esterbauer trdi, da ga pri tem nikdar ni bilo strah, je pa vselej zelo previden. Doslej ga še ni ugriznila nobena strupena kača, ga je pa konec junija eden od obeh prestrašenih gožev, ki sta si za začasni dom izbrala omaro s kabli električne napeljave črpalne naprave v bližnjem kraju Letten. Hujših posledic, razen nekaj krvi in bolečin, ni bilo, pravi Esterbauer, ki napadalnost goža pripiše temu, da je bil ujet v omari in ni mogel pobegniti, kar bi sicer v naravi zagotovo storil. Sicer pa je po njegovih besedah letos kač veliko, pri neki družini v kraju St. Ulrich jih je od konca aprila s terase odnesel že 18. Se pa zaradi strožje zakonodaje vse redkeje sreča z eksotičnimi plazilci. Esterbauer pravi, da je prav tako, saj da strupene kače ne spadajo v stanovanje.