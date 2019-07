Google snema vse pogovore, kjer kdo izreče besedi, ki se slišita vsaj malo podobno besedama "okay Google", kar je ukaz na Googlovega sistemu Android, da te pametna naprava začne poslušati in nato na vprašanje odgovori. Od posnetkov, ki so jih dobili na VRT NWS, jih je bilo 153 takšnih, kjer ni bilo jasno izrečenega tega ukaza.

VRT NWS ob tem dodaja, da je vse, kar uporabniki rečejo pametni napravi, posneto in shranjeno, kar piše v pogojih uporabe, ne piše pa, da lahko zaposleni dele posnetkov poslušajo.

Če ima Googlov iskalnik težave pri prepoznavanju določenega glasovnega ukaza, ga vnesejo v spletno orodje Crowdsource, kjer jih podizvajalci poslušajo in analizirajo. Program za prepoznavo govora napiše, kaj naj bi bilo izrečeno, zaposleni pa to nato preverjajo, je več virov potrdilo za to belgijsko spletno stran.

Pozorni so tudi na to, ali je glas moški, ženski ali otroški, zapišejo pa tudi vsak kašelj, naglas in druge posebnosti. Če ne vedo, kako točno se kaj napiše, poiščejo vsako besedo, naslov ali ime. Slišijo recimo tudi vprašanja, povezana z zdravjem. Google pri posnetkih sicer izbriše ime uporabnika in ga nadomesti s serijsko številko, a lahko z vsebino posnetkov vseeno ugotoviš, kdo je posnet.

Belgijski predstavnik Googla je v odzivu na članek dejal, da sodelujejo s jezikovnimi strokovnjaki z vsega sveta, da bi izboljšali to tehnologijo. To delajo tako, da naredijo prepis majhnega števila posnetkov. Dodal je, da je to ključno pri razvijanji tehnologij, kot je pomočnik Google. Izpostavil je tudi, da njihovi jezikovni strokovnjaki presojajo zgolj 0,2 odstotka vseh posnetkov in dodal, da odstranijo osebne ali druge podatke, ki bi omogočali prepoznavo uporabnika.

Pred meseci je Bloomberg poročal, da podobno počneta tudi podjetji Amazon in Apple.