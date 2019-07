Hrvat na slovensko plažo kar z avtom Južni sosedi nam prej ali slej vrnejo milo za drago. Če smo pred kratkim poročali o dveh Slovencih, ki sta s svojima pobeglima avtomobiloma onesnaževala hrvaško morje, tokrat pišemo o direndaju Hrvata na slovenskih plažah. Voznik clia z italijanskimi tablicami je skušal zvečer najprej zapeljati na plažo na Belvederju, a se je po neuspelem poskusu spretno izmaknil policijskemu prijetju. Še ne polni dve uri pozneje je skušala ista oseba z avtom priti čim bliže morju v Strunjanu. Po drugem neuspelem poizkusu 44-letnega Hrvata, da bi v vodo skočil kar iz vozila, so ga policisti izsledili. Moškega je k neumnemu početju vodil kakopak tudi alkohol.

Pijan v policijski avto Če bi obstajal priročnik za telebane, kaj storiti, če morate pobegniti pred policijo, bi pod prvo točko gotovo pisalo »ne pusti se jim ujeti«, pod drugo pa »izogni se trčenju v policiste«. 41-letnik, ki je pred dnevi v Novem mestu vozil avto brez tablic, očitno teh navodil ni prebral. Policistom ni želel ustaviti, med begom prekršil goro predpisov, med vožnjo po travniku pa celo oplazil službeni avto policije. Nespretneža so možje v modrem sčasoma uspeli ustaviti in ga obvladati. Gospodu brez vozniškega dovoljenja, ki je bil obenem konkretno nadelan, so neregistrirano in nezavarovano opel corso zaplenili, prislužil pa si je še za 5270 evrov kazni.

Sestre zaradi zelene torte zelo sproščene Medicinske sestre so pravi angeli. Skrbijo za bolne, jim tudi s prijazno besedo lajšajo bolečine, v zameno pa ne pričakujejo ničesar. Včasih pa v zahvalo vendarle dobijo kak priboljšek. V Warringtonu v Veliki Britaniji je starejši možakar sestram prinesel torto, ki je ostala od vnukovega rojstnega dne. A ni opazil neobičajnega vonja. Zaradi posebne sestavine so sestre postale zelo sproščene. V torto je bil namreč primešan kanabis, po domače trava. Zaposleni so sprva zanikali, da bi torto z dodatkom kdor koli pokusil, je pa neimenovani vir pozneje potrdil sproščenost peščice sester. Pacienti naj ne bi bili v nikakršni nevarnosti, so pa zaradi njihovega nenavadnega vedenja poklicali policijo. Ta je ugotovila, da dedek ni imel pojma, kakšno slaščico ponuja naokrog, vnuku pa so namenili nekaj ostrih nasvetov za prihodnje.

Mrtvo pijana sredi belega dne v pet avtov Hrvaški voznici je uspelo v manj kot dveh urah povzročiti pet nesreč. Prav ste uganili, bila je opita. Hrvaški mediji so šli celo korak naprej in njeno stanje opisali kot »mrtvo pijano«. 52-letna Puljčanka je pred dnevi nekaj pred drugo uro popoldan svojega citroena skušala osvoboditi iz krempljev parkirišča. Pri vzvratni vožnji je pri polkrožnem obračanju najprej zadela parkiranega forda, naslednja tarča je bil mercedes. Kraj nesreč je hitro zapustila, kakšno uro kasneje pa je nedaleč stran znova počilo. Ista gospa je namreč trčila v ob cesti parkirano toyoto, to je od silnega udarca zabilo v fiata pred njo, ta pa se je po verižni reakciji zaletel še v enega mercedesa. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, voznico so policisti aretirali, sodišče pa ji je določilo še sedemdnevno bivanje v zaporu. Na Hrvaškem se v prometu ni več za hecati, saj so oblasti nedavno močno zaostrile kazni za prekrškarje.