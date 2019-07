Tekmovanje v evropskem pokalu, ki poteka pod okriljem Uleba, se bo začelo 1. oktobra in se bo s prvim delom končalo 18. decembra. V šestnajstino finala se bodo uvrstile prve štiri ekipe iz štirih predtekmovalnih skupin.

V skupini A so grški Patras, izraelski Maccabi Rishon Lezion, nemški Ulm, andorski Morabanc, monaški Monaco in italijanski Virtus Bologna, v skupini B so srbski Partizan, ruski Lokomotiv Kuban Krasnodar, litovski Rytas Vilnius, italijanska Umana Reyer Benetke, turški Tofas Bursa in francoski Limoges, v skupini D pa španska Unicaja Malaga, turški Galatasaray, črnogorska Budućnost iz Podgorice, poljska Gdynia, italijanski Dolomiti Energia Trento in nemški Oldenburg.