Glede na poročilo centra s sedežem v Stockholmu omenjene številke kažejo, da je število potrjenih primerov okužbe s sifilisom v Evropi od leta 2010 na letni ravni poraslo za slabih 70 odstotkov in v letu 2017 doseglo rekordnih 33.189 oziroma 7,1 primera na 100.000 prebivalcev.

Največ primerov okužb s sifilisom so po podatkih ECDC zabeležili med moškimi, starimi med 25 in 34 let, in sicer 28 na 100.000 prebivalcev. Med moškimi je bilo tudi devetkrat več prijavljenih primerov sifilisa kot med ženskami. Pri tem so dve tretjini primerov sifilisa zabeležili med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Več primerov te spolno prenosljive bolezni so ugotovili tudi med živečimi v urbanih okoljih.