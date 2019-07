Policija je osebi aretirala po prejetju informacije, da naj bi v svojem stanovanju preprodajala droge, so danes sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva. Slovenka je imela ob aretaciji pri sebi dva grama kokaina. Ob vstopu v stanovanje so policisti našli tri pištole z naboji, pet paketov MDMA in vrečke različnih velikosti, na katerih so bili ostanki drog.

Nekatere vrečke so bile predhodno oprane z detergentom, da bi tako sprali ostanke drog. V stanovanju so našli tudi skupno 113.000 kun gotovine, ki naj bi jih osumljena zbrala s preprodajo drog.

Policija sumi, da sta Slovenka in državljan BiH nezakonito pridobila in posedovala večjo količino strelnega orožja in da sta kupovala večjo količino drog za nadaljnjo preprodajo. Orožje in prepovedane snovi sta skrivala v stanovanju, kjer sta živela neprijavljeno. Osebi sta trenutno v priporu, policija pa je poročilo o preiskavi predala pristojnemu tožilstvu.