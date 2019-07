»Danes so na lokaciji, na kateri je - po dozdajšnjem poznavanju nepredvidljivega kraškega podzemlja - najverjetneje pričakovati vpliv onesnaženja, pričeli z vrtanjem vrtine, ki bi poleg zaznave morebitnega onesnaženja omogočala izčrpavanje onesnažene snovi,« so zapisali v sporočilu, danes objavljenem na spletni strani Arsa.

Tudi danes ponoči je bilo na območju nesreče nekaj dežja, padlo je 0,3 litra na kvadratni meter, niso pa doslej na nobeni lokaciji monitoringa vode (vodnjaki, podtalnica, izvir Rižane) zaznali onesnaženja, so navedli.

Nova vrtina je eden od ukrepov za zaščito vodnega vira Rižane, potem ko je v podtalje odteklo okoli 9000 litrov kerozina, ki bi lahko ob padavinah prišel do vodnega vira. Med drugim so na območju nesreče v predoru odstranili del zemljine in kamenja pod progo ter na območju položili zaščitno membrano, da bi lahko zbirali in odvajali vodo, ki bo ob padavinah pronicala skozi strop in stene predora.

Pitno vodo redno nadzirajo, Rižanski vodovod pa namerava poleg tega ob vodnem črpališču zgraditi bazen, v katerem bo lahko lovil morebitno onesnaženo vodo in jo dodatno prečistil.