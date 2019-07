Kot so sporočili z novomeške policijske uprave (PU), so v četrtek nekaj po 15. uri prejeli obvestilo o sumljivih osebah v okolici kraja Stara Lipa. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj in vodnike službenih psov. Med iskalno akcijo so na širšem območju izsledili in prijeli devet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V gozdu so našli tudi avtomobil avstrijskih registrskih oznak, kasneje pa prijeli še voznika, ki je skušal pobegniti, so navedli.

Ugotovili so, da je 27-letni državljan Gruzije tujce z avtomobilom čakal na območju Slovenije in jih nameraval prepeljati v Italijo. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, predvidoma danes pa ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Osem državljanov Pakistana bodo predali hrvaškim varnostnim organom, mladoletni državljan Pakistana, ki je potoval brez spremstva, pa je bil nameščen v center za tujce.