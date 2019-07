Washington je ta teden Ankaro posvaril pred "pravimi in negativnimi" posledicami nakupa tega sistema. Ameriško zunanje ministrstvo je tudi sporočilo, da se Turčija popolnoma zaveda ameriškega zakona, ki je bil sprejet leta 2017 in predvideva sankcije za vsak večji nakup ruskega orožja. Sistem S-400 ima izstrelke zemlja-zrak, ki so namenjeni sestrelitvi letal in raket.

Predsednik ZDA Donald Trump mora zdaj izbrati vsaj pet od 12 možnih sankcij, ki med drugim predvidevajo ustavitev posojil Turčiji ter prenehanje izdajanja vizumov turškim uradnikom in poslovnežem. Trump lahko sankcije po uveljaviti suspendira za obdobje do 180 dni, poroča Washington Post.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po srečanju s Trumpom konec junija v Osaki izrazil prepričanje, da Turčija zaradi nakupa ruskega raketnega sistema ne bo deležna sankcij ZDA. Erdogan je Trumpu dejal, da nekdanji ameriški predsednik Barack Obama Turčiji ni dovolil nakupa ameriškega raketnega sistema Patriot, ki je podoben ruskemu, Trump pa je odvrnil, da "ne moreš tako poslovati. To ni dobro."

Dostavo pošiljke je potrdil tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

ZDA so 7. junija dale Turčiji časa do 31. julija, da odstopi od nameravanega nakupa ruskega raketnega sistema ali pa bodo iz države izgnale turške pilote, ki se tam urijo na sodobnih lovskih letalih F-35. Ameriški mediji so nekaj dni zatem poročali, da so ameriške zračne sile ustavile urjenje turških pilotov zaradi spora okrog nakupa ruske protiraketne obrambe, ZDA pa so prav tako prepovedale vstop na urjenje v ZDA dodatnim turškim pilotom.

V začetku aprila so ZDA tudi zaustavile vse načrtovane pošiljke letal F-35 Turčiji zaradi tega nakupa.