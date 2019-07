»Tukaj ameriška obalna straža! Takoj ustavite čoln! Takoj! Ustavite!« pripadnik obalne straže v španskem jeziku kriči na upravljavca doma narejene podmornice, ki z visoko hitrostjo drvi mimo. Zdi se, da ga ne sliši, ali pa ukaza ne uboga. »Težko bomo prišli nanjo,« se vojak obrne proti kolegom. Prvi nanjo skoči njegov kolega z drugega čolna, z vso močjo potolče po loputi, jo s silo odpre in prime moškega, ki moli roke v zrak. Akcija uspešno zaključena. Ameriška obalna straža je dramatičen posnetek bliskovite akcije s srede junija objavila ob zaključku dvomesečnega intenzivnega lova na preprodajalce mamil.

Zasegli za pol milijarde evrov droge

In bili so zelo uspešni. Od maja do julija letos so s tremi patruljnimi ladjami v 14 različnih akcijah ob obali Mehike, Srednje in Južne Amerike zasegli okoli 18 ton kokaina in nekaj manj kot 500 ton marihuane z ulično vrednostjo več kot pol milijarde evrov. Veselega dogodka ob raztovarjanju droge, ki so ga celo prenašali v živo prek facebooka, se je v San Diegu udeležil tudi ameriški podpredsednik Mike Pence. »Bravo! S svojim pogumnim služenjem ZDA ste rešili mnogo življenj,« je pohvalil pripadnike obalne straže. Obkrožen z »dragocenimi« paketi je dogodek označil za pomemben in zgodovinski.

»Prijeli smo 55 domnevnih tihotapcev in zasegli ogromno količino drog,« se je po ramenih potrepljal posebni agent James Spero z ameriškega urada za domovinsko varnost. Po njegovih navedbah zasegi drog na doma narejenih podmornicah niso prav nič posebnega, saj obalna straža vsakih nekaj mesecev naleti nanje. Čeprav ladje in podmornice z drogami plujejo v mednarodnih vodah, jih lahko Američani ustavijo in pregledajo, saj nobena od njih ne pluje pod zastavo določene države.