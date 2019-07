Krampelj je je v minulih štirih sezonah nosil dres ekipe Creighton Bluejays, iz Univerze Creighton iz Nebraske. Štirindvajsetletni Grosupeljčan je v minuli sezoni zanjo odigral na 35 tekmah in v ameriški študentski ligi NCAA, v povprečju dosegal 13,5 točke, 6,9 skoka in 0,8 podaje v 25,3 minutah igre.

Letos se je Krampelj po zaključku študijaprijavil tudi na nabor lige NBA, vendar ni bil med 60 izbranci moštev najmočnejše lige na svetu. Kljub temu se je pred začetkom poletne lige NBA pridružil ekipi Denver Nuggets, za moštvo iz Kolorada pa zaenkrat zaigral na eni tekmi, na kateri je v sedmih minutah zabeležil podajo. »Pred začetkom poletja so bile na moji mizi številne ponudbe, a ko je prišla ponudba s strani Cedevite Olimpije, tu ni bilo dosti razmišljanja. Zgodba novo nastalega kluba ima velik potencial in po posvetu z družino in agentom Benjaminom Stevićem je bila odločitev o tem, da se pridružim ljubljanskemu klubu, lahka in enostavna,« je povedal 206 centimetrov visoki krilni center.

»V klubu smo zelo zadovoljni, da smo uspeli v svoje vrste pripeljati Martina Kramplja. Svojo košarkarsko kariero je Martin začel na slovenskih tleh, nadaljeval v Združenih državah Amerike, se tam tudi dokazal, v Cedeviti Olimpiji pa po zaključku študija prepoznal uspešno zgodbo, ki je lahko zanj tudi odskočna deska za nadaljnjo kariero. Krampelj lahko s svojim načinom igre ekipi pomaga na več igralnih položajih in da moštvu širino, ki je v današnji košarki zelo pomembna,« pa je o novi okrepitvi povedal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.