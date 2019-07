Samomorilski napadalec je bil star 13 let. Ženin na poroki je bil nečak lokalnega provladnega poveljnika milice Malika Tura, je še dejal Kogjani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na pogovorih sta v noči na torek sprti strani sprejeli skupno deklaracijo, v kateri sta se zavzeli za zmanjšanje nasilja v državi, za podelitev več pravic ženskam in izrazili namero za dosego miru, je pred dnevi poročala nemška tiskovna agencija dpa. Ni pa bilo dogovora o morebitni prekinitvi spopadov.

Guverner okraja Pachiragam je sicer dejal, da je bilo 14 ubitih in 14 ranjenih in dodal, da se lahko te številke še spremenijo. Predstavnik bolnišnice v Nangarharju Zahir Adil je potrdil, da so v bolnišnico pripeljali dva trupla in enajst ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Območje napada je blizu Pakistana, kjer je več uporniških organizacij, med drugim tudi skrajna skupina Islamska država.