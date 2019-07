Zaradi hude turbulence med poletom letala družbe Air Canada iz Vancouvra proti Sydneyju se je poškodovalo vsaj 37 ljudi. Letalo, na katerem je bilo 284 potnikov in člankov posadke, je moralo zasilno pristati na Havajih. Devet oseb, ki so utrpele resnejše poškodbe, so odpeljali v bolnico v Honolulu.

Letalo je na turbulence naletelo kakšni dve uri po preletu Havajev, čeprav je bilo vreme jasno, brez oblakov ali drugih vidnih znakov za povzročitev turbulenc. Do teh lahko sicer pride tudi v jasnem vremenu, ko letalo leti na območju stičišča zračnih mas, ki se gibljejo v različne smeri, kar se je zgodilo tudi tokrat. Tovrstnih turbulenc ni mogoče napovedati z opazovanjem, opozorila pa zato običajno posredujejo drugi piloti, ki so leteli nad turbulentnim območjem.

»Naleteli smo na turbulence in vsi smo udarili ob strop. Vse je padalo po tleh. Ljudje so poleteli,« se v pogovoru s televizijsko postajo KHON leta spominja Jess Smith. Alex Macdonald je za kanadsko televizijsko postajo CBC News povedala, da so bili vsi izjemno šokirani. »Ljudi pred seboj sem videla, kako so z glavo udarili ob shrambo za prtljago nad sedeži in nato trčili nazaj v svoje sedeže,« je še dodala.