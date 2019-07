Prejšnja lastnika banke Addiko, sklad Advent in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), sta prodala okoli 55 odstotkov banke. Cenovni razpon za delnico sta postavila med 19 in 23 evrov, a na koncu pristala na nižjega in iztržila 156 milijonov evrov.

Delnice so danes začele kotirati na dunajski borzi pri vrednosti 17,70 evra. To je tretja letošnja uvrstitev v borzno kotacijo prek IPO, po februarskem IPO za Marinomed Biotech in majski izvedbi IPO za družbo Frequentis, so danes sporočili z dunajske borze. Od ponedeljka bodo delnice Addiko Bank v indeksu ATX prime, so dodali.

Addiko Bank posluje v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Nastala je s preimenovanjem Hypo Alpe Adria Bank, ki sta jo konec leta 2014 za okoli 200 milijonov evrov kupila Advent (80 odstotkov) in EBRD (20 odstotkov).

Finance so navedle, da bosta prejšnja lastnika za lansko leto, v katerem je banka ustvarila 104 milijone evrov čistega dobička, dobila še 50 milijonov evrov dividende in da sta v njej doslej pobrala za 600 milijonov evrov dividend. Delo ob tem spominja, da sta banko dokapitalizirala za 455 milijonov evrov.