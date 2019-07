Space Oddity je kot singel izšel 11. julija 1969, je pa tudi na albumu z imenom David Bowie, ki je izšel 14. novembra 1969. Bowie je alter ego Ziggy Stardust ustvaril leta 1971, opustil pa ga je 1973. Pesem s tem imenom je tudi ena njegovih najbolj znanih del.

My knee-jerk reaction was negative. But on second thought A) it's cool to see Barbie gender bending and B) I bet Bowie would have gotten a kick out of this. https://t.co/9qa39dN7Ji