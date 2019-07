Tunizijci so v Kairu ugnali Madagaskar s 3:0, potem ko so zadeli Ferjani Sassi v 52. minuti, Youssef Msakni v 60. in Naim Sliti v 90. minuti.

Že pred tem se je v polfinale prebila Alžirija, ki je v Suezu po izvajanju 11-metrovk premagala Slonokoščeno obalo s 5:4 (1:1, 1:0). Za Alžirijo je v rednem delu zadel Sofiane Feghouli v 20. minuti, za Slonokoščeno obalo pa Jonathan Kodjia v 62. minuti.

Alžirija se bo v polfinalu pomerila z Nigerijo, ki je v sredo premagala Južnoafriško republiko z 2:1 (1:0). Tunizijo v polfinalu čaka Senegal, ki je bil v sredo boljši od Benina z 1:0 (0:0).

Polfinalni tekmi bosta na sporedu 14. julija, tekma za tretje mesto 17. julija, finale pa 19. julija.