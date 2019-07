V soboto bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo več sončnega vremena, popoldne bo v notranjosti Slovenije še nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severozahoda nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu povečini sončno, popoldne in zvečer lahko na celini nastane kakšna nevihta. Drugod bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo ter popoldanskimi plohami in nevihtami. V soboto bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo ter nestanovitno z občasnimi plohami in nevihtami. Te bodo na območju severnega Jadrana možne že v jutranjem času.

Biovreme: V petek bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave, lahko bodo okrepljeni tudi nekateri bolezenski znaki.