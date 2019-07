Program Pluribus, ki so ga raziskovalci univerze razvili skupaj s Facebookovo pobudo AI, je uspel premagati dve skupini profesionalnih igralcev pokra v igri Texas Hold Em s po šestimi igralci. Težava za stroje je bila doslej razrešiti blefiranje in uporaba mešanih strategij, kar je človeška lastnost in pride do izraza pri pokru.

»Pluribus je dosegel nadčloveško stopnjo strateškega razmišljanja, ker je bilo doslej omejeno v tekmovanju dveh,« je dejal računalniški znanstvenik pri univerzi Tuomas Sandholm, ki je pri razvoju programa sodeloval z Noamom Brownom.

Ta je zaposlen pri Facebooku in dokončuje doktorat pri univerzi Carnegie Mellon. Brown meni, da lahko nekatere strategije Pluribusa celo spremenijo način. kako poklicni igralci pokra igrajo to igro.