Prvi polčas ni ponudil prav veliko nogometnih užitkov, v 18. minuti so domači zahtevali enajstmetrovko po padcu Endrija Čekičija v kazenskem prostoru, a se sodniki niso odločili zanjo.

V 32. minuti pa so imeli gosti najlepšo priložnost, ko je strel Andrije Kaludjerovića obranil Nejc Vidmar.

V drugem polčasu so najprej domači zapravili polpriložnost prek Stefana Savića, v 52. minuti pa so gosti povedli. Z bele točke je bil po prekršku Denisa Šmeja natančen Darko Lemajić.

Novo lepo priložnost so gosti imeli v 61. minuti, ko je Vidmar preprečil povišanje vodstva, minuto zatem pa je po protinapadu Asmir Suljić z dobrih desetih metrov zadel prečko.

Zatem je Saviću strel obranil gostujoči vratar, Ljubljančani so nadaljevali s pritiskom proti vratom Latvijcev, v 82. minuti pa so to vendarle unovčili, ko je Eric Boakye ustavil žogo na prsih, si spustil žogo na tla in zadel z roba kazenskega prostora.

V 88. minuti pa je sledil nov hladen tuš za domače, ko je po prostem strelu in odbiti žogi z volejem zadel Lemajić. Toda Ljubljančani se še niso vdali, v 90. minuti je novinec Luka Menalo zadel z glavo po Savićevi podaji.

Malce zatem je Ante Vukušić sprožil z 20 metrov z diagonalnim strelom dobro meril, a se je izkazal vratar Rigasa.

Že v tretji minuti sodniškega dodatka pa so Latvijci znova utišali domače navijače, ko je sam pred Vidmarja prišel Tim Vukmanić in ga z malce srečnim lobom premagal za končno zmago s 3:2.