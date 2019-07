Slovenski predstavnik je na Malti prvo evropsko nalogo opravil po pričakovanjih in slavil, pa čeprav so jim domači dosegli kar tri zadetke. Kljub temu so izbranci Simona Rožmana pokazali strelsko formo in na koncu zasluženo zmagali.

Domžalčani so tekmo dobro začeli in že v peti minuti povedli, potem ko je Senijad Ibričić zanesljivo izvedel najstrožjo kazen.

Čeprav so imeli gosti še nekaj priložnosti, pa so v 34. minuti Maltežani izenačili po protinapadu, s 16 metrov je zadel Ricardo Correa.

Le štiri minute pozneje so domači povedli, ko je sam pred Gregorja Sorčana prišel Uroš Ljubomirac in zadel za 2:1.

Domžalčani so izenačili v 48. minuti, ko je Josip Ćorluka podal z desne na prvo vratnico, tam pa je Slobodan Vuk z glavo zadel za 2:2.

Toda čez osem minut so igralci Balzana spet povedli, Alfred Effiong je prišel sam pred Sorčana in ga premagal za 3:2.

Strelci so bili še naprej razpoloženi, v 62. minuti je Gregor Sikošek poskrbel za 3:3, potem ko je zadel z desetih metrov.

Gosti pa so v 75. minuti spet prišli do vodstva, v vlogi podajalca je bil spet Ćorluka, Matej Podlogar pa je bil strelec zadetka za končnih 4:3.