»Bolj ali manj bo mogoče o tem razpravljati po oblikovanju nove ukrajinske vlade po volitvah,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass glede novega kroga mirovnih pogajanj danes dejal Putin.

Njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je nato ruskim medijem povedal, da je imel Putin danes prvi stik z Zelenskim, ki je položaj nastopil 20. maja. Po telefonu sta se na pobudo Kijeva pogovarjala o rešitvi ukrajinskega konflikta in skupnih prizadevanjih za medsebojno vrnitev zaprtih oseb. Dogovorila sta se za nadaljevanje teh prizadevanj na ravni strokovnjakov, poroča Tass.

Predsednika sta tudi govorila o možnosti nadaljnjih stikov v okviru normandijskega formata, je dodal Peskov. Tass je ob tem poudaril, da Putin in Zelenski do danes nista imela nobenega stika, ne pisnega, ne telefonskega in ne osebnega.