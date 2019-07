Poletje je čas festivalov. Takšnih, ki so posvečeni hrani, pijači, gasilskim društvom in seveda glasbi. Minuli teden se je pelo na treh, v Portorožu, Splitu in Števerjanu, če omenimo tiste z najžlahtnejšo tradicijo.

Lea Sirk je padla v grmovje, Luka Basi ima dalmatinsko dušo Če je med slovenskimi glasbeniki skozi vso uradno zgodovino slovenske države vršalo, da hrvaški pevci hodijo v Slovenijo odžirat kruh domačim izvajalcem, na Hrvaškem pa vzajemno zanje ni nobenega dela, se za glasbeno bolj nadarjene Slovence morda obetajo boljši časi. Na splitskem festivalu, ki je letos praznoval 59 let, je namreč prvič po letu 1991, ko sta nekoč bratski republiki postali ne tako bratski državi, nastopil slovenske gore list, koroški glasbeni virtuoz Luka Basi, ki zase pravi, da zanj velja, da ima dalmatinsko dušo in slovensko srce. Basi, ki je sklenil, da bo svojo kariero posvetil dalmatinskim vižam, je na splitskem festivalu nastopil s pesmijo Kad vidin boga uživo. Svojo splitsko avanturo je opisal v oddaji Pop IN v sklopu poročil 24 ur na Pop TV. »Na tem odru stati, kjer stojijo največje legende hrvaške glasbene scene, potem pa pride en Luka Basi in navduši, je tako, kot da bi zadel jackpot in loto obenem,« je zadovoljno predel pred kamerami hrvaško pojoči Korošec, ki pa ni edini Slovenec, ki letos navdušuje hrvaške glasbene sladokusce. Poleg Basija glede na članke, ki jih je bilo v zadnjem mesecu mogoče brati na slovenski rumeni sceni, slavo onkraj meje žanjejo še Nika Zorjan, Isaac Palma ter brata Anej in RokPiletič, ki nastopata pod imenom BQL, s hrvaško različice skupne skladbe Vroče, ki je menda na Hrvaškem velik spletni hit. Dokaz, da gre za veliko slovensko senzacijo na Hrvaškem, naj bi bilo tudi nekaj objavljenih novičk v hrvaškem medijskem prostoru, kamor slovenski glasbeniki sicer zaidejo zelo redko, četica uspešnežev pa je plod dela čudežnega dečka slovenske glasbene produkcije Aleša Volka - Raaya. Mimogrede, najbolj prodajan album na Hrvaškem v prvem polletju je album Zorana Predina Zoran Pjeva Arsena. Iz Splita pa v Portorož, kjer razen neurja, ki je za nekaj časa celo prekinil 39. festival Melodije morja in sonca, velikih pretresov ni bilo. Zmagala je Tinkara Kovač, tradicionalno prireditev pa sta vodili Bernarda Žarn in Lorella Flego. Več se je dogajalo v zaodrju. Lea Sirk je poslušalcem Radia 1 povedala, da jo je na parkirišču med vlečenjem kovčka iz prtljažnika varnostnik vprašal, ali bi se lahko fotografiral z njo, ona pa se je zapletla v kovček in zgrmela v grmovje. No, na srečo jo je odnesla le s praskami. Dan po prireditvi pa so prišle na dan informacije, da si je pred nastopom zlomila še prst na nogi. Po poročanju portala Njena.si se je Sirkova v želji, da bi čim hitreje prišla od stranišča do garderobe, kjer se je morala preobleči za nov nastop, med tekom zaletela v trdo železno palico in si pri tem poškodovala palec na nogi tako močno, da je po opravljenem nastopu pristala na urgenci.

Šarcu so peli otroci, Svetlana Makarovič ima socialno kapico Nesreče so krojile tudi usodo skupin Šank Rock in Poskočni muzikanti. Po poročanju revije Nova sta jih skupila pevec Poskočnih Dejan Krajnc in basist velenjskih rokerjev Cveto Polak. Prvi se je po ekskluzivnih informacijah na snemanju videospota tako hudo poškodoval med igranjem kitare, da je »kri špricala na vse strani«, drugi pa je med urejanjem okolice svoje hiše na Krasu, v kateri v najem oddaja sobe, padel z lestve in si zlomil peto. Še dobro, da ni bilo nesreč na narodno-zabavnem festivalu v Števerjanu, 49. po vrsti, ki ga je po poročanju Primorskega dnevnika začinil prihod slovenskega predsednika vlade Marjana Šarca. Šarec, ki je velik ljubitelj narodno-zabavne glasbe, je imel zadnji dan festivala celo uvodni nagovor, takoj po prihodu v slovensko vasico na italijanski strani meje pa so mu pred mestno hišo števerjanski otroci zapeli neuradno himno Števerjancev Zarjo Števerjana. »Na festivalu v Števerjanu se je porodilo veliko uspešnic, ki jim je skupno to, da opevajo slovensko domovino, slovenski jezik in povezanost, veliko besedil pa govori tudi o ljubezni,« je zbranim povedal predsednik slovenske vlade. Pestro je bilo tudi na koncertu Nosil bom rdečo zvezdo, čigar glavna pobudnica je slovenska pesnica, pisateljica in šansonjerka Svetlana Makarovič. Po uspešni rdeči koncertni povorki na Kongresnem trgu je za revijo Suzy razložila, da se njena koncertna zunanja podoba popolnoma nič ne razlikuje od tiste domače za štirimi stenami. Razlika je le v tem, da doma poseda v zapackani spalni srajci, ker ji muce neprestano skačejo v naročje, da ni naličena in da ima neurejeno pričesko, za na oder pa se mora kolikor toliko urediti. Kot je še izdala, so bili od nekdaj njen zaščitni znak razmršeni lasje in še »danes namerno skuštram lasuljo, ko si jo nadenem. Pričvrstim jo z elastiko, da mi ne pade z glave, in jo odrežem spodaj, da se sintetika zlije z mojimi naravnimi lasmi in mi pokrije samo zgornji del. Ljubkovalno jo imenujem socialna kapica,« je povedala Makarovičeva.