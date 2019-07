Nadzor, ki je potekal od konca aprila do začetka julija, sta opravili inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preverjali pa sta morebitne kršitve živilske zakonodaje pri prodaji sadja in zelenjave na stojnicah ter drugih prodajnih mestih, so sporočili z ministrstva za kmetijstva, gozdarstvo in prehrano.

Posebna pozornost v nadzoru je bila namenjena preprečevanju goljufivih praks ter zavajanja potrošnikov z navajanjem napačnega porekla sadja in zelenjave, zlasti pri sezonskem sadju in zelenjavi, kot so jagode, češnje, breskve, marelice, šparglji, solata itd. Preverjala se je tudi sledljivost, izvajanje dobre higienske prakse in skladnost splošnega označevanja ter označevanja kakovosti živil.

Inšpekcija za varno hrano vrši kontrolo nad pravnimi osebami. Ta je skupaj izvedla 219 pregledov, 180 na prodajnih mestih in 39 na mestih primarne pridelave. Skupaj so inšpektorji pregledali 138 različnih subjektov.

Največ neskladnosti so ugotovili pri splošni označenosti (22 odstotkov), sledita nepravilno navajanje porekla (17 odstotkov) in neustrezno zagotavljanje sledljivosti (13 odstotkov). Največ neskladnosti pri sledljivosti in poreklu so ugotovili pri jagodah, sledijo češnje.

Pregledano sadje in zelenjava sta bila medtem primerne kakovosti, inšpekcija je ugotovila le en primer neskladnosti, ta je bil pri jagodah.

Za ugotovljene nepravilnosti so izrekli 54 upravno inšpekcijskih ukrepov, za ugotovljene kršitve so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov.