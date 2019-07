Med temi stroški in pristojbinami so stroški storitve, čiščenja in lokalne takse.

Kot so sporočili iz Bruslja, je Airbnb storitve tako uskladil s potrošniškim pravom EU. Spletna platforma zdaj jasno razlikuje tudi med tem, ali ponudbo za nastanitev oglašuje zasebni gostitelj ali podjetje, so zapisali na komisiji.

Poleg tega ponudnik na svoji spletni strani zagotavlja lahko dostopno povezavo do platforme za spletno reševanje sporov. Airbnb je spremenil tudi pogoje uporabe, ki zdaj jasno določajo, da lahko uporabniki vložijo tožbo zoper Airbnb pri sodišču države, v kateri imajo stalno prebivališče. Pogoji uporabe tudi spoštujejo osnovne zakonske pravice uporabnikov, da tožijo gostitelja v primeru osebne ali druge škode.

Pogoji uporabe določajo še, da Airbnb ne sme enostransko spreminjati pogojev poslovanja, ne da bi o tem vnaprej jasno obvestil uporabnike in ne da bi jim pri tem dal možnost odstopa od pogodbe.

»Ko bodo evropske državljanke in državljani letos rezervirali poletno počitniško nastanitev, bodo dobili točno to, kar vidijo,« je dejala komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova in dodala, da bodo potrošniki lahko hitro in preprosto primerjali in rezervirali hotele ali nastanitev prek spleta.

»Lahko se bodo zanesli na to, da je cena, ki jo vidijo na strani z rezultati iskanja, tista, ki jo bodo plačali. Zelo sem zadovoljna, da je bil Airbnb pripravljen sodelovati z Evropsko komisijo in nacionalnimi organi za varstvo potrošnikov pri izboljšanju svojega delovanja. Pričakujem, da bodo podobno storile tudi druge platforme,« Jourovo v sporočilu za javnost še povzema komisija.